Власти Крыма сообщили об отсутствии роста цен на отели

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Цены на проживание в курортных районах Крыма летом не выросли, а в премиум-сегменте наблюдается снижение стоимости, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.

"Цены на размещение на крымских курортах в значительной части остались на уровне прошлого года, а в некоторых сегментах снизились. Например, в премиум-секторе [наблюдается снижение] на 17,3% по сравнению с прошлым годом и на 22% по сравнению с 2017 годом", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе министерства, сославшись на профессиональный портал "Турпром", отметили, что стоимость путевок для россиян на курорты РФ - самая низкая среди пакетных предложений туристического рынка. Согласно проведенному опросу туроператоров, значительной разницы в ценах со стоимостью отдыха на зарубежных курортах не наблюдается, причем эта ситуация наблюдается и для пакетных туров, и при бронировании отелей через различные сервисы.

"В частности, у "Алеан" стоимость пакетного недельного тура в Крым с питанием на двоих составляет 40 тыс. рублей, включая перелет из Москвы. То есть один турист потратит около 20 тыс. рублей за все время отдыха", - пояснили в министерстве.

Приводя данные другой организации, туроператора "Дельфин", собеседница агентства указала, что цены на проживание на курортах Крыма и Турции практически одинаковы. "Сервисы выдают, например, по Аланье разные цены: есть отели дешевле, но в городе, не на берегу. Пляжные предложения стартуют от 4,3 тыс. рублей на двоих, средняя цена номера в Алуште в хорошей трехзвездочной гостинице на пляже около 2,5-2,7 тыс. рублей на человека в сутки. При этом для Алушты указана средняя цена, то есть можно найти предложения и дешевле", - добавили в пресс-службе.

В 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное за постсоветские годы число туристов - около 6,8 млн человек, что на 28% больше, чем годом ранее. В 2019 году также ожидается рост турпотока. Власти Крыма рассчитывают, что в 2020 году турпоток в республику превысит рекордные советские показатели в 8 млн человек.