Мать школьницы подала в суд на правительство Украины из-за нового правописания

КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Мать ученицы седьмого класса одной из школ Киева подала иск в Окружной административный суд с требованием отменить новую редакцию украинского правописания, вступившую в силу с 3 июня.

Как сообщает пресс-служба суда, она просит признать недействительным соответствующее постановление правительства Украины, так как считает, что чиновники "действовали за пределами своих полномочий", принимая новую редакцию украинского правописания. По мнению матери школьницы, власти не учли "реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучение и грамотное использование".

"В настоящее время решается вопрос об открытии административного производства", - добавили в суде.

22 мая кабинет министров принял новую редакцию украинского правописания и внес в украинский язык слова, которые сейчас вообще не употребляются. В документе было указано, что новая редакция правописания принимается "с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания".

По мнению экспертов, новые правила, по сути, означают архаизацию языка. Украинский язык вернули на уровень развития примерно на сто лет назад, вставив туда такие слова, которые даже тогда мало кто использовал, отмечают специалисты.

Концепцию нового правописания предложила в августе 2018 года Украинская национальная комиссия по вопросам правописания. Министр образования Лилия Гриневич объяснила, что в современное правописание хотят вернуть часть "репрессированных норм" 1919 года, которые убрали в 30-х годах. По ее словам, цель изменений - вернуть язык к украинским традициям.

То есть речи о том, чтобы сделать язык более современным, не было изначально. Как пояснили эксперты, появилось просто больше вариаций написания одного и того же слова, а одной из самых заметных новаций является включение в нормы правописания феминитивов (слов женского рода, альтернативных или парных аналогичным понятиям мужского рода, относящимся ко всем людям независимо от их пола - прим. ТАСС). Теперь, к примеру, женщину-депутата можно называть депутатка, а если она член партии, то - членкиня.

В словах греческого происхождения в некоторых случаях буква "ф" может быть заменена буквой "т": кафедра и катедра, эфир и этир, миф и мит, анафема и анатема, Марфа и Марта.

Российские фамилии с окончанием на "-ой" будут передаваться теперь через окончания "-ий". Таким образом, фамилия Донской превратилась в Донський, Трубецкой - в Трубецький. Под исключение попал только Лев Толстой.