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ПМЭФ-2019

Минздрав и Минтруд утвердят модель программы корпоративного здоровья

Ожидается, что ведомства сделают это в течение двух месяцев

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Минздрав совместно с Министерством труда РФ в течение двух месяцев намерены утвердить модель корпоративной программы, направленной на пропаганду здорового образа жизни на работе, сообщил в четверг на сессии "Программы корпоративного здравоохранения: Модный тренд или базовая потребность" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Я не буду останавливаться на конкретных интервенциях, они понятны - это информирование, это мотивирование, обучающие различные программы, в том числе и ограничения. Но в пределах следующих двух месяцев, согласно федеральному проекту "[Укрепление] общественного здоровья", мы вместе с министерством труда модельную форму корпоративной программы утвердим. Но перед этим, конечно, обсудив ее с профессиональным сообществом, и у каждого будет возможность высказаться на этот счет", - сказал он, уточнив, что программа будет рекомендованной, а не обязательной.

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