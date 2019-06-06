Гендиректор ТАСС: потенциал СМИ следует использовать для предотвращения конфликтов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Роль СМИ в решении конфликтов велика, зачастую объективная и честная журналистика способна погасить их на стадии зарождения. Такое мнение высказал генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов в четверг на встрече с главами ведущих информагентств мира по теме "Медиа в мировых конфликтах. Участники или наблюдатели?", которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сейчас, когда конфронтация в мире достигла апогея, люди особенно нуждаются в нас, в СМИ, как в инструменте, который может предотвратить назревающий конфликт. И, как показывает практика, СМИ способны охватить массовую аудиторию, разбросанную по разным регионам, и сделать их прямыми участниками этого процесса миростроительства, непосредственно вовлечь", - сказал Михайлов.

Он напомнил, что весь мир стал участником мирного процесса между КНДР и Южной Кореей. "Те договоренности, которых достигли эти два государства сейчас, пускай в маленькой частичке, я бы отнес все-таки и к результатам работы СМИ, - сказал Михайлов. - Если СМИ будут слушать и слышать разные позиции, то они смогут сыграть заметную, а зачастую и решающую роль в урегулировании конфликтов, в том числе международных конфликтов, может быть в погашении их на самых первых фазах, когда они тлеют, а не пылает пожар".

Открытие дверей

В то же время, по словам гендиректора ТАСС, СМИ служат и выводу конфликтов из тени, а потому информация, которую они несут обществу, должна быть выверенной, основанной на фактах и доверии к ее источникам. "Зачастую конфликты приобретали и приобретают характер жестких столкновений только после того, как включаемся мы, как они попадают в СМИ и становятся достоянием общества. Дипломатический конфликт, который не выливается в СМИ, является не конфликтом, а закрытым спором двух или более внешнеполитических, или других ведомств", - добавил он, указав, что именно на СМИ лежит ответственность подачи честной информации.

"Журналистам не стоит забывать об этике при освещении вооруженных конфликтов, не допускать призывов к насилию, не создавать панику своими материалами, - подчеркнул Михайлов. - Надо помнить, что правда - основа работы любого СМИ".

Михайлов также обратил внимание, что когда используется термин "фейковые новости", следует держать в уме, что речь идет не просто о модном слове, но о лжи. "Давайте помнить изначальное содержание и правильный перевод этого термина. Фейковые новости - это ложь. Ответственные медиа не должны врать своим читателям и своим клиентам. Как оказывается, в современном мире это не так просто, но мы должны показывать пример честности... Уверен, конфликтов станет меньше, и мир будет развиваться не через разрушение, а через созидание", - добавил он.

По словам Михайлова, именно информагентства являются хранителями правды. Он напомнил, что накануне подарил фрагмент информационной ленты ТАСС 70-летней давности президенту РФ Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, в котором содержится сообщение агентства об установлении дипломатических отношений между двумя государствами. "То есть мы еще и физически являемся хранителями этой правды", - сказал Михайлов.

О форуме

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.