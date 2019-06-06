АСИ планирует создать глобальную интерактивную платформу лучших практик для регионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Глобальная интерактивная платформа для сбора и тиражирования лучших социально-экономических практик, примененных и применяемых в регионах России, может быть создана Агентством стратегических инициатив (АСИ), сообщила в четверг гендиректор АСИ Светлана Чупшева на Петербургском международном экономическом форуме.

"У нас за несколько лет подведения рейтинга [инвестиционной привлекательности регионов России] накопилась база знаний и решений, которые доказали свою эффективность, которые успешны, и мы их вместе описываем в готовые тиражируемые решения <…> Механизм несколько ручного сопровождения [реализации проектов] уже не работает - нужен очень удобный интерфейс, нужна открытая платформа, где будет удобно работать всем регионам, где действительно не будут лежать мертвым грузом дорожные карты и документы - это будет интерактивная платформа, где будет выставлен рейтинг, рубрикатор по тем или иным направлениям <…> По определенным рубрикам выложены уже наработанные практики - их сегодня 77", - сказала она, пояснив, что эту платформу планируется сделать глобальной.

Чупшева отметила, что "донорами" практик для этой платформы могут стать не только регионы, но и бизнес, институты развития, федеральные ведомства, НКО, гражданское общество. "Мы планируем также обеспечить мониторинг реализации этих решений, когда действительно будешь видеть, кто повторил, сколько субъектов смогли возобновить ту или иную практику тиражирования, каких результатов они смогли достигнуть", - добавила она.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.