Электронные визы могут заработать на всей территории России через 1,5 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Режим электронной визы может быть распространен на всю территорию России через год - полтора. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Сейчас режим электронной визы действует на Дальнем Востоке, на территории Забайкальского края (республика Бурятия и озеро Байкал), а с 1 июля этого года он будет запущен в Калининградской области, напомнила руководитель ведомства.