Электронные визы могут заработать на всей территории России через 1,5 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Режим электронной визы может быть распространен на всю территорию России через год - полтора. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
Сейчас режим электронной визы действует на Дальнем Востоке, на территории Забайкальского края (республика Бурятия и озеро Байкал), а с 1 июля этого года он будет запущен в Калининградской области, напомнила руководитель ведомства.
"Действительно, сейчас на достаточно высоком уровне идет обсуждение вопроса, связанного со снятием визовых ограничений. <...> Он [вопрос] находится фактически на финальной стадии обсуждения, и мы исходим из того, что в самое ближайшее время будет принято положительное решение по данному вопросу, и в перспективе года - полтора электронный режим визы заработает на территории всей страны", - сказала Догузова.
О форуме
ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.