Немецкая компания запустит летом круизы по Лене, Енисею и Байкалу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Туристические маршруты для иностранных гостей будут запущены в Сибири и на Дальнем Востоке в 2019 году немецкой компанией "Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ" при участии Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума замглавы агентства Алихан Хашиев.

"Планируются совместно с компанией "Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ" круизы [для иностранных гостей] по Байкалу. Также круизы по Енисею, которые выходят из Красноярска и до Салехарда, а также по Лене из Якутска до Тикси, они будут в этом году запущены, летом", - сказал Хашиев.

Он отметил, что в планах создание морских туристических маршрутов для иностранных круизных судов до Сахалина, Камчатки и других регионов Дальневосточного федерального округа.

"Сейчас идут переговоры по организации туров в те, регионы, куда железной дорогой приехать нельзя, а можно приехать на круизных лайнерах. Сейчас идут переговоры, чтобы этот проект запустить", - сказал Хашиев, уточнив, что речь будет идти о крупных лайнерах, для которых надо будет подготовить инфраструктуру.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.