Власти Якутии оценят результаты проекта социального воздействия по итогам ЕГЭ и олимпиад

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Якутии намерены оценивать эффективность пилотного проекта социального воздействия в сфере образования по результатам ЕГЭ и ОГЭ по ключевым предметам, а также олимпиад. Об этом в четверг сообщил председатель правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как ранее сообщала порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, зампред ВЭБ.РФ Светлана Ячевская, в Якутии стартует проект в сфере образования, финансирование которого будет осуществляться с использованием нового для России инструмента - облигаций социального воздействия (Social impact bonds, SIB). Срок реализации проекта составляет три года, а объем привлекаемых инвестиций - 60 млн рублей. Организатор и инвестор проекта - Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона (структура ВЭБ.РФ), а непосредственный исполнитель - НИУ ВШЭ.

"Конечный целевой эффект для нас - это возможность самореализации для каждого ученика, вне зависимости от того, где он проживает. На практике мы сейчас договорились о том, что мы в двух аспектах его измерим - это средний балл ЕГЭ и ОГЭ по ключевым предметам, а также количество учеников - призеров или участников финальной стадии олимпиад. То есть мы будем мерить необходимую линию отсечения внизу и уровень талантливых детей, который формирует школа", - сказал Солодов во время дискуссии "Реализация социальных гарантий: партнерство государства и общества".

Проект будет реализован недалеко от Якутска, в муниципальном районе Хангаласский улус и охватит 28 школ и около 5 тыс. учащихся. "На этом "пилоте" мы в течение следующих трех лет с нашими коллегами из Высшей школы экономики отработаем все передовые практики и технологии, а также попробуем найти те практики, которые родились здесь, на нашей почве, и дать им прорасти. Для этого Фонд развития Дальнего Востока выделяет соответствующее финансирование на три года, и при условии достижения социального эффекта мы как регион готовы будем в полном объеме возместить те средства, которые будут израсходованы", - пояснил глава правительства.

По результатам реализации проекта выработанные подходы и методики могут быть распространены на территории всей Якутии и в других регионах. Так, по оценке ВЭБ.РФ, в долгосрочной перспективе при масштабировании образовательного проекта в Якутии может быть перераспределено более 700 млн рублей ежегодно для направления этих средств на повышение качества общего образования.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.