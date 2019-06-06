В Нижегородской области убрали обломки монумента воинам, использованные для ремонта дороги

ТАСС, 6 июня. Фрагменты монумента бойцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, использованные для ремонта дороги в деревне Фундриково Нижегородской области, убраны. Об этом сообщил ТАСС глава администрации Ивановского сельсовета Семеновского района Денис Барыбин.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал проверку по факту сообщений в СМИ о демонтаже памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, и использовании фрагментов памятных плит для ремонта дороги.

"Дорога была выстелена не обломками монумента, а боем кирпича после демонтажа кирпичного основания памятника. Сами элементы монумента были утилизированы, но какая-то их часть попала в общий бой кирпича. Во время грейдирования эти осколки, незначительные фрагменты были по дороге обнаружены. Как только эта информация дошла до меня, все эти фрагменты были удалены", - отметил Барыбин.

По его словам, монумент, построенный в 1975 году, был демонтирован в связи с его ветхим состоянием. "Его срок полезного использования составлял 30 лет, в 2006 году амортизационный срок истек. В акте обследования было указано, что техническое состояние памятника плачевно, возможно его обрушение, есть риск причинения вреда жизни и здоровью граждан", - добавил собеседник.

По его словам, в деревне Фундриково был установлен новый памятник воинам, погибшим в годы войны, около которого проводятся митинги и проходит возложение венков в День Победы.

По словам депутата Государственной Думы РФ Вадима Булавинова, использование фрагментов монумента для ремонта дороги является "необдуманным проступком".