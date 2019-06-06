{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Нижегородской области убрали обломки монумента воинам, использованные для ремонта дороги

Ранее памятник демонтировали из-за ветхого состояния

ТАСС, 6 июня. Фрагменты монумента бойцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, использованные для ремонта дороги в деревне Фундриково Нижегородской области, убраны. Об этом сообщил ТАСС глава администрации Ивановского сельсовета Семеновского района Денис Барыбин.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал проверку по факту сообщений в СМИ о демонтаже памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, и использовании фрагментов памятных плит для ремонта дороги.

"Дорога была выстелена не обломками монумента, а боем кирпича после демонтажа кирпичного основания памятника. Сами элементы монумента были утилизированы, но какая-то их часть попала в общий бой кирпича. Во время грейдирования эти осколки, незначительные фрагменты были по дороге обнаружены. Как только эта информация дошла до меня, все эти фрагменты были удалены", - отметил Барыбин.

По его словам, монумент, построенный в 1975 году, был демонтирован в связи с его ветхим состоянием. "Его срок полезного использования составлял 30 лет, в 2006 году амортизационный срок истек. В акте обследования было указано, что техническое состояние памятника плачевно, возможно его обрушение, есть риск причинения вреда жизни и здоровью граждан", - добавил собеседник.

По его словам, в деревне Фундриково был установлен новый памятник воинам, погибшим в годы войны, около которого проводятся митинги и проходит возложение венков в День Победы.

По словам депутата Государственной Думы РФ Вадима Булавинова, использование фрагментов монумента для ремонта дороги является "необдуманным проступком".

Теги
РоссияНижегородская область
Иркутский губернатор потребовал изучить вопрос расширения границ Прибайкальского нацпарка
Сергей Левченко отреагировал на жалобы местных жителей, которые боятся лишиться прав на землю и дома
Читать полностью