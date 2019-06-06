Голодец: проведение Года музеев позволило бы расширить в России музейные площади

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Год музеев, который может пройти в 2021 году, позволит увеличить музейные площади в России. Такое мнение выразила ТАСС вице-премьер Ольга Голодец в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский на заседании Союза музеев выступил с предложением объявить 2021 год Годом музеев. Он добавил, что если музейное сообщество, консолидировавшись, с подобной инициативой обратится к Минкультуры, то федеральное ведомство обязательно представит ее президенту РФ Владимиру Путину.

"Я думаю, что, если мы бы провели Год музеев, это бы позволило нам расширить еще больше нашу (музейную) сеть и пойти навстречу нашему посетителю - как российскому, так и зарубежному. Музеи сейчас пользуются огромной популярностью среди населения, и любая инициатива, которая сегодня происходит от музеев, она воспринимается населением "на ура" - будь то "Ночь музеев", специальные мастер-классы в музеях, концерты. <…> У нас спрос такой сегодня, что мы, скорее, ограничены самой мощностью музеев, проходимостью", - сказала Голодец.

Она отметила, что посещаемость музеев достигла рекордного показателя - 140 млн посещений за 2018 год. "Музей - это важнейшая составляющая нашей культурной жизни и <...> экономической, потому что каждый музей - это учреждение, которое тоже создает рабочие места", - отметила Голодец.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.