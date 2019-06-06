В Роскомнадзоре заявили, что Tinder готов сотрудничать со спецслужбами России

"Недавняя ситуация с Tinder показала, что у компании запросили данные, они предоставили, и сказали, что будут искать способ в случае возникновения преступлений искать возможность предоставить ту информацию, которая нужна спецслужбам", - сказал он.

По словам Жарова, уровень взаимодействия Роскомнадзора с иностранными компаниями разный. "Когда для компании первичным является бизнес, а не политическая деятельность, то, конечно, диалог возникает, а когда это политическая деятельность и борьба, ну, тогда это борьба", - отметил он.

Комментируя ситуацию с российскими компаниями, Жаров отметил, что "Яндекс" продемонстрировал готовность к диалогу, хотя сообщил, что не будет предоставлять ключи шифрования. По его словам, "Яндекс" при этом "всю необходимую информацию для выявления преступников ФСБ предоставит". "Для меня показательно, что к нам никакого требования ФСБ по отношению к "Яндексу" не поступило, значит этот диалог существует, чего с Telegram не произошло и не происходит", - отметил он.

"Точка взаимодействия находится в контексте национальной безопасности, если сервис понимает, что вопрос касается жизни людей, то он найдет способ, не отдавая ключи шифрования и не вскрывая переписку всех, предоставить необходимую информацию - это раз. Второе, ФСБ как и МВД и СК действуют по решению суда, а суд предписывает получить только ту информацию, которая имеет отношение к конкретному преступлению, поэтому любому диванному аналитику не стоит бояться, что его переписку прочитают, она никому не интересна. Речь идет о конкретных преступниках, которые совершили преступления", - заключил он.

31 мая Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации компанию Match Group, LLC - владельца мобильного приложения Tinder, который является одним из самых популярных в мире мобильных приложений для знакомств. Компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения. По закону, организатор распространения информации в интернете обязан хранить на территории РФ данные о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео или иных электронных сообщений пользователей, а также информацию об этих пользователях в течение одного года с момента окончания осуществления таких действий. Кроме того, до шести месяцев должны храниться сами сообщения интернет-пользователей. ОРИ также обязан предоставить эти сведения по запросу правоохранительных органов при осуществлении ими оперативно-разыскной деятельности.