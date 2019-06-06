Котюков: нацпроект должен побудить учащихся в России иностранцев остаться в стране

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Национальный проект "Образование" призван побудить иностранных студентов, получивших российское образование, остаться в России. Об этом в четверг сообщил глава Минобрнауки РФ Михаил Котюков на Петербургском международном экономическом форуме.

"По статистике, значительная часть [получивших российское образование студентов], конечно, уезжает. Задача национального проекта эту историю поменять", - сказал Котюков на сессии "Российское образование. Глобальная конкурентоспособность и экспортный потенциал".

Нацпроект "Образование" охватывает период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Говоря о китайских студенты, которые обучаются в российских вузах, Котюков отметил, что они выбирают в основном обучение по общественно-гуманитарным направлениям.

"В основном выбирают китайские студенты русский язык, литературу, управление, экономику, но есть и технические направления: есть машиностроение, есть роботехника, есть еще ряд дисциплин, которые сегодня уже востребованы", - сказал глава Минобрнауки.

По его словам, у России и Китая есть общий план, утвержденный лидерами государств, по совокупному количеству студентов, которые должны обучаться в двух странах. "Мы должны выйти на ежегодные программы и совокупно интегрировать 100 тыс. человек. Сегодня примерно - 85 тыс. Если выделить только тех, кто постоянно находится, - китайские студенты в Росси и российские студенты в Китае - это примерно 30 тыс. китайских студентов здесь и 20 россиян там", - добавил Котюков.

ПМЭФ проходит 6-8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.