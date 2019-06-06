Центр для одаренных детей по модели сочинского центра "Сириус" появится в Подмосковье

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Правительство Московской области и образовательный фонд "Талант и успех" создадут в Московской области региональный центр для одаренных детей по модели с действующим в Сочи образовательным центром "Сириус". Соответствующее соглашение подписано в четверг на ПМЭФ-2019 в рамках нацпроекта "Образование" в целях реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие интеллектуально-творческого потенциала и поддержку одаренных детей в Подмосковье.

Программы центра будут бесплатные. Отбор на обучение по направлению "Наука" будет проводить экспертный совет фонда на основании результатов участия в предметных олимпиадах, турнирах и конкурсах регионального, всероссийского и международного уровня.

Образовательный фонд "Талант и успех" учрежден 24 декабря 2014 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Целью фонда является раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших одаренность в области искусств, спорта, естественно-научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

Образовательный центр "Сириус" открыт в июне 2015 года в Сочи на базе олимпийских объектов. Ежемесячно в центр приезжают 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России. Их сопровождают более 100 педагогов и тренеров, повышающие свою квалификацию.

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования и вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.