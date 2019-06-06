Власти Новгородской области в 2019 году ожидают роста турпотока не менее чем на 25%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Новгородской области, где располагается 37 находящихся под охраной ЮНЕСКО объектов, планируют по итогам года увеличить туристический поток в регионе не менее чем на четверть в сравнении с показателями прошлого года. Об этом сообщил в четверг губернатор Новгородской области Андрей Никитин на сессии "Основные принципы формирования туристско-рекреационных зон" Петербургского международного экономического форума.

"За прошлый год поток туристов в регионе увеличился на 25%, мы рассчитываем, что в этом году рост будет не меньше, мы над этим работаем", - отметил Никитин.

По мнению губернатора, более динамичное развитие туризма в регионе сейчас сдерживает недостаточное развитие транспортной инфраструктуры. Кроме архитектурных памятников, которые сосредоточены в Великом Новгороде, на территории области есть еще интересные объекты, к которым могут добраться не все туристы.

"Новгородская область - это не только Великий Новгород, это еще Старая Русса, город Федора Достоевского, город Боровичи, связанный с фельдмаршалом Александром Суворовым <…> Туристическая часть со всеми памятниками не такая большая по сравнению с теми памятниками, которые есть еще, есть еще очень много мест, куда довольно сложно дойти <…> Это все то, что требует вложений, и мы будет этим заниматься", - сказал губернатор.

Также он сообщил, что власти региона намерены заняться повышением квалификации работников музейной и культурной сферы, которые вовлечены в работу с туристами. "Компетенции муниципальных чиновников, малого бизнеса, музейных работников, работников культурной сферы в регионе [необходимо развивать] <…> Надо не просто иметь памятники ЮНЕСКО IX-X века, а уметь об этом рассказать, потому что само по себе это не бывает интересно", - отметил губернатор.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.