Трапезу в "Шатре Рамадана" в Москве ежедневно посещали 1000 человек

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Около 1 тыс. человек ежедневно посещали ифтар (трапезу) в "Шатре Рамадана" у Мемориальной мечети в Москве в течение священного для мусульман месяца рамадан. Об этом сообщил в четверг первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

"Ежедневно "Шатер Рамадана" в Москве кормил более 1 тыс. человек", - сказал он во время видеомоста на тему: "Ураза-байрам: российские мусульмане встречают праздник".

Ежегодный культурно-благотворительный проект "Шатер Рамадана" работал у мемориальной мечети в Парке Победы на Поклонной горе на протяжении всего месяца рамадан.

Мусульманский праздник разговения Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), знаменующий окончание поста во время священного месяца рамадан, начал отмечаться в 2019 году 4 июня (1 шавваля по исламскому календарю). Он является вторым по значимости после праздника жертвоприношения Курбан-байрам (по-арабски - Ид аль-Адха).

В Москве 4 июня его отметили около 274 тыс. человек, больше всего участников - порядка 120 тыс. человек - собралось в Московской соборной мечети. Богослужения на Ураза-байрам в Подмосковье посетили около 130 тыс. мусульман, в регионе было организовано около 50 площадок для проведения праздничных мероприятий.