Эксперты: ограничительных мер для снижения чрезмерного потребления алкоголя недостаточно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Государство должно эффективно сочетать политику ограничений для минимизации потребления алкоголя и продвижения здорового образа жизни, сообщил в четверг заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив Александр Пироженко в ходе презентационной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Курс на здоровый образ жизни: начало координат на пути к национальным целям".

"Есть стимулирующие меры, есть меры, которые просвещают людей о том, что вредно, а что полезно. А есть меры ограничивающие - тот самый болезненный фактор, который волнует корпорации в любой стране. Государство обязано действовать с двух сторон: повышая информированность населения и, соответственно, ограничивая использование вредных продуктов и стимулируя корпорации использовать полезные - это и курение, и алкоголь, и вредные продукты питания. Эта политика реализуется во всех странах и дает свой результат", - сказал он.

Вице-президент по внешним связям и коммуникациям компании Carlsberg Group Андерс Беринг также считает, что безответственное потребление алкоголя сегодня растет, поэтому ограничительных мер для решения существующей проблемы недостаточно.

"Сегодня все еще большое количество людей умирает из-за потребления алкоголя. К сожалению, безответственное потребление алкоголя и алкогольной продукции усугубляет это. Поэтому, в целом, ограничительные меры, предпринятые для населения, наверное, слишком просты, чтобы решить существующую проблему", - сказал он.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.