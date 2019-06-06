При спикере Госдумы появится Совет по развитию социально ориентированных НКО

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение создать Совет по гуманитарным вопросам и развитию социально ориентированных НКО, который будет заниматься законодательными аспектами в сфере помощи инвалидам и людям, попавшим в трудные жизненные ситуации. Об этом в четверг сообщила пресс-служба нижней палаты.

С просьбой о создании Совета к Володину обратились представители общественных организаций инвалидов, благотворительных некоммерческих организаций, отметили в пресс-службе. "Планируется, что в состав Совета войдут представители организаций, помогающих людям с ограниченными возможностями, социально ориентированных НКО. Совет при председателе Госдумы займется законодательным обеспечением решения вопросов в этой сфере", - уточнили в пресс-службе.

Как пояснил со своей стороны первый зампредседателя думского комитета по образованию и науке Олег Смолин, одной из главных задач Совета станет обеспечение межведомственного взаимодействия при решении гуманитарных вопросов. "Это принятие тех решений, которые трудно принимать на уровне отдельно взятого комитета, которые требуют участия руководства Государственной думы, поскольку далеко не всегда профильные министерства соглашаются с предложениями даже профильного комитета", - резюмировал депутат.