Швыдкой: фильмы с пометкой 18+ не должны подвергаться цензуре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Фильмы с пометкой 18+ не должны подвергаться цензуре в виде удаления каких-то сцен. Такое мнение в интервью ТАСС высказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на полях Петербургского международного экономического форума.

В четверг в российский прокат вышел фильм "Рокетмен" об Элтоне Джоне, из которого по решению компании-прокатчика были удалены сцены секса между мужчинами, а также кадры, на которых герои употребляют наркотические средства.

"Если вы маркируете продукцию 18+, то, с моей точки зрений, купюр не может быть. Если вы маркируете свою продукцию 12+, 6+, 16+, то тогда возникает уже вопрос", - сказал он.

Швыдкой считает, что аудитория старше 18 лет достаточно информирована и не стоит переоценивать влияние на нее таких картин.

"Сегодня люди черпают информацию о жизни из самых разных источников. В этом смысле есть закон о запрете у нас пропаганды гомосексуализма для детей и подростков. Я подчеркиваю - для детей и подростков. 18 лет и старше - это уже не дети и не подростки", - сказал собеседник агентства.

Швыдкой напомнил, что в Элтон Джон выступал в Москве на Красной площади, и все знали, что он - "человек, у которого свои предпочтения в частной жизни".

"Поэтому если такая маркировка (18+) существует, то я считаю, что не надо ничего цензурировать. Это неправильно. Тем более, что это становится мгновенно всем известно, никакой тайны здесь нет", - сказал он.