Путин признался, что встреча с главами информагентств позволит ему "размяться" перед ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что встреча с главами международных информагентств, которой он в этом году открывает череду своих мероприятий в рамках и на полях Петербургского международного экономического форума, позволит ему "размяться" перед ПМЭФ. Об этом он сказал, открывая встречу с руководителями информагентств, которая проходит в Стрельне.

"В этом году мои встречи с гостями форума начинаются именно с вас, - отметил глава государства. - Я этому рад, потому что мы с вами разомнемся немножко в ходе небольшой дискуссии, что даст мне возможность почувствовать, что может представлять интерес для других наших партнеров, которые приехали на форум в этом году".

Глава государства также пожелал своим собеседникам приятного, успешного и полезного времяпрепровождения в Санкт-Петербурге.

Он напомнил, что регулярно проводит встречи с главами международных информационных агентств. В прежние годы эти мероприятия, как правило, завершали рабочий график главы государства на ПМЭФ.

В организованной агентством ТАСС встрече, которая проходит в Овальном зале Константиновского дворца в Стрельне, принимают участие президент испанского агентства EFE Фернандо Гареа, главный редактор итальянского агентства ANSA Луиджи Конту, гендиректор Deutsche Presse-Agentur Петер Кропш, гендиректор британского холдинга The Press Association Limited Клайв Маршалл, исполнительный редактор по международной политике агентства Bloomberg (США) Розалинд Мэтисон, президент агентства Associated Press Гари Пруитт, исполнительный директор Kyodo News (Япония) Хироки Сугита, гендиректор иранского информагентства IRNA Сейед Зия Хашеми, президент китайского агентства "Синьхуа" Цай Минчжао и президент, гендиректор агентства France Presse Фабрис Фрис. Россию на встрече представляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.