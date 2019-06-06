Субсидии на ликвидацию трехсменки в школах СКФО удвоены

НАЛЬЧИК, 6 июня. /ТАСС/. Порядка 48 млрд рублей выделено в 2019 году на ликвидацию трехсменного обучения в школах регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в рамках национального проекта "Образование". Об этом сообщил в четверг на совещании в Нальчике заместитель министра просвещения РФ Андрей Николаев.

"Субсидии, предоставляемые на создание новых мест в общеобразовательных организациях, практически удвоились - с 25 млрд до 48 млрд в этом году", - сказал Николаев, отметив, что проблема трехсменки сегодня особенно актуальна для СКФО.

Как сообщалось ранее, в Дагестане работают 1642 школы, в которых обучается около 400 тыс. школьников, из них более 3,8 тыс. обучаются в третью смену.

В Чечне обучение в три смены продолжают в 43 школах более 4 тыс. учеников.

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.