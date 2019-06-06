Участвовать в проекте "Прошагай город" будут 90 моногородов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Заявки на участие в проекте Фонда развития моногородов "Прошагай город" подали более 90 населенных пунктов, сообщила ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) гендиректор фонда Ирина Макиева.

Проект "Прошагай город", созданный фондом совместно с ВЭБ.РФ, Российским экспортным центром и Google, стартовал в Саткинском районе Челябинской области в феврале 2019 года. В рамках проекта волонтеры отмечают достопримечательности моногородов, кафе, гостиницы и музеи на картах Google. Проект направлен на привлечение туристов в моногорода.

"Более 30 городов уже "прошагали", а в этом году заявилось более 90, но, я думаю, что по факту будет больше. На карты уже нанесено больше 700 новых объектов", - сказала Макиева.

По ее словам, некоторые города планируют реализовать проект несколько раз. При этом она отметила, что охватить проектом все моногорода планируется за два года. "Мне кажется, это такая вечная тема, все время хочется в своем городе что-то рассказывать, добавлять фотографии, делать новые комментарии. Мы этот процесс запустили, я думаю, что его уже не остановить", - сказала Макиева.

Фонд развития моногородов был учрежден в 2014 году Внешэкономбанком, он занимается формированием условий для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в моногорода.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство форума.