Проект "Яндекс.Лицей" охватит еще шесть городов Нижегородской области

ТАСС, 6 июня. Проект "Яндекс.Лицей" планируется запустить в шести городах Нижегородской области, помимо регионального центра, в следующем учебном году. Соответствующее соглашение между правительством Нижегородской области и компанией "Яндекс" было подписано в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), говорится в сообщении, распространенном пресс-службой региона.

"В августе прошлого года при участии министра цифрового развития РФ Константина Носкова мы открыли в Нижнем Новгороде "Яндекс.Лицей". В планах на будущий учебный год - реализовать проект в шести городах региона: Бор, Саров, Княгинино, Арзамас, Выкса, Дзержинск и еще на одной новой площадке в Нижнем Новгороде", - цитирует главу региона Глеба Никитина пресс-служба.

По словам генерального директора "Яндекс" в России Елены Буниной, в открытом в 2018 году "Яндекс.Лицее" в Нижнем Новгороде сейчас учатся около 30 детей, к цифровому сервису "Яндекс.Учебник" подключены почти 600 учителей начальной школы и около 6700 учеников. "Достигнутое на ПМЭФ соглашение с правительством Нижегородской области даст возможность талантливым детям и за пределами административного центра овладеть базовыми навыками программирования", - цитирует Бунину пресс-служба.

"Яндекс.Лицей" - это бесплатные курсы компании "Яндекс" по обучению школьников основам программирования на примере Python. Учебная программа, рассчитанная на два года обучения, разработана при участии Школы анализа данных "Яндекса". В Нижнем Новгороде проект запущен на базе лицея-интерната "Центр одаренных детей" 31 августа 2018 года.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.