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Обострение обстановки в Косове

Москалькова посетила в больнице пострадавшего в Косове российского дипломата

Омбудсмен пожелала Михаилу Краснощекову скорейшего выздоровления
Сотрудник ООН Михаил Краснощеков, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и сербский омбудсмен Зоран Пашалич Павел Бушуев/ТАСС
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Сотрудник ООН Михаил Краснощеков, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и сербский омбудсмен Зоран Пашалич
© Павел Бушуев/ТАСС

БЕЛГРАД, 6 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в сопровождении сербского омбудсмена Зорана Пашалича посетила в больнице российского дипломата - сотрудника ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего 28 мая в Косове, передает в четверг корреспондент ТАСС.

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"Желаю вам скорейшего выздоровления. Такого цинизма невозможно было ожидать. В России заведено уголовное дело, идет расследование. Мы обратимся в Совет Европы и ООН, чтобы этот случай получил жесткую оценку ", - сказала Москалькова Краснощекову.

В свою очередь Краснощеков поблагодарил за заботу. По его словам, инцидент в Косове и Метохии отражает ситуацию, сложившуюся в крае. "Этот эпизод показывает ситуацию, которая там существует. Косово хочет дискредитировать сотрудника миссии, миссию ООН, всю организацию", - сказал он.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаОбострение обстановки в Косове
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