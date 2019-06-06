Москалькова посетила в больнице пострадавшего в Косове российского дипломата

БЕЛГРАД, 6 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в сопровождении сербского омбудсмена Зорана Пашалича посетила в больнице российского дипломата - сотрудника ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего 28 мая в Косове, передает в четверг корреспондент ТАСС.

"Желаю вам скорейшего выздоровления. Такого цинизма невозможно было ожидать. В России заведено уголовное дело, идет расследование. Мы обратимся в Совет Европы и ООН, чтобы этот случай получил жесткую оценку ", - сказала Москалькова Краснощекову.

В свою очередь Краснощеков поблагодарил за заботу. По его словам, инцидент в Косове и Метохии отражает ситуацию, сложившуюся в крае. "Этот эпизод показывает ситуацию, которая там существует. Косово хочет дискредитировать сотрудника миссии, миссию ООН, всю организацию", - сказал он.