Все пострадавшие при взрыве газа под Ростовом получили выплаты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Семьи погибших и все пострадавшие при взрыве газа в двухэтажном жилом доме в Каменском районе Ростовской области получили выплаты в полном объеме, сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава региона Василий Голубев.

Взрыв бытового газа в 16-квартирном двухэтажном жилом доме на улице Ленина в поселке Чистоозерный произошел в ночь на 12 мая. В результате происшествия погибли двое - мужчина и ребенок 2010 года рождения. Двое человек были госпитализированы, 13 жильцов были переселены в центр временного размещения.

Взрыв обрушил кровлю здания на площади 50 кв. м, повредил семь квартир, три из которых разрушил. По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело.

"В полном объеме получили все выплаты - семьи погибших по 1 млн рублей, те, кто получил тяжелые увечья - до 400 тыс., семьи, утратившие имущество - от 50 ты до 100 тыс. рублей",- сказал губернатор.

Он подчеркнул, что "сейчас идет работа по восстановлению этого жилища для проживания". Ранее сообщалось, что затраты на аварийно-восстановительные работы составят около 50 млн рублей.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.