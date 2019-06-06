ЦБ считает значительной долю россиян, готовых копить на пенсию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Банк России считает значительной долю в 29% россиян, которые, согласно опросу "Левада-Центра", готовы делать отчисления на накопительную пенсию. Об этом в четверг сообщил журналистам первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в кулуарах ПМЭФ-2019.

"Одна треть готова - это огромное число. То, что 29% заявили, что они готовы - для меня это очень позитивный сюрприз, это очень большая цифра. Меня эта цифра поразила, потому что мы не делали никакой рекламной кампании, мы не продвигали новую систему, мы даже параметров этой системы никому пока не рассказали. Поэтому пока интерес носит абстрактный характер", - сказал он.

Ранее "Левада-Центр" провел опрос россиян об отношении к способу формирования пенсионных начислений и накопительной части пенсии. Результаты исследования были опубликованы 6 июня. Согласно полученным данным, 63% опрошенных не хотят ничего отчислять дополнительно, 29% хотели бы дополнительно отчислять от 1% до 6% дохода и более. Еще 2% ответили, что уже получают пенсию, 6% затруднились ответить.

"Пенсионные накопления - это очень отдаленная потребность. И, конечно, на фоне текущих потребностей, краткосрочных, среднесрочных, психологически выявить в себе энергетическую подпитку отказаться от текущего потребления в пользу долгосрочного накопления очень сложно, в пользу такой культуры", - отметил Швецов.

"Когда человек, который не копит на пенсию, является белой вороной, потому что пять человек слева и пять человек справа это делают, а он нет - культура дает энергию на эти накопления. А если культуры нет - и слева не копят, и справа не копят - очень сложно, наоборот, копить", - пояснил Швецов.

Выступая на ПМЭФ, он отметил, что Россию ожидает "тюнинг" накопительной пенсионной системы. "Впереди у нас определенная реформа накопительного компонента, или бы сказал тюнинг накопительного компонента, который должен добавить миллионы людей в эту систему, которые будут сберегать себе на пенсию", - сказал он.

"Слово "реформа" предполагает что-то кардинально другое. На финансовом рынке в области пенсионных накоплений, наверное, придумать кардинально другое невозможно. Поэтому, скорее всего, это будет тюнинг того, что сейчас называется накопительным элементом", - пояснил Швецов.

Параметров новой разрабатываемой системы накоплений - индивидуального пенсионного капитала - он не раскрыл.