Бари Алибасов завещает права на творчество группы "На-На" коллективу

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Продюсер Бари Алибасов, который проходит лечение в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского после отравления, в четверг переписал завещание. Согласно документу, продюсер оставит права на поп-группу "На-На" ее участникам Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину, сообщил ТАСС в четверг PR-директор Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.

"Заслуженный артист России Бари Алибасов подписал сегодня, 6 июня, новое завещание. Правообладателями продюсируемой Алибасовым группы "На-На" назначены ее участники Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин. Они получили авторские права на творческое наследие группы, использование произведений, названия группы зарегистрированное в качестве торговой марки и все смежные права", - сказал Горжанкин.

Он уточнил, что физическое состояние Алибасова по-прежнему оценивается врачами как тяжелое.

Четвертого июня помощник продюсера Сергей Моцарь сообщил ТАСС, что 72-летний Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду, из-за чего ему понадобилась помощь врачей. У музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей, он находится в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.