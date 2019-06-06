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ПМЭФ-2019

Россотрудничество планирует активизировать работу в Венесуэле

В организации отметили, что венесуэльская сторона предложила создать Дом российско-венесуэльской дружбы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Россотрудничество намеревается более активно работать в Венесуэле. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

"Возможности развития российско-венесуэльского взаимодействия есть, - сказала она. - Так, уже есть предложения с венесуэльской стороны о создании Дома российско-венесуэльской дружбы, что мы поддерживаем".

Вместе с тем Митрофанова отметила, что Россотрудничество является правительственной организацией, работающей на основе межправительственных соглашений. "Мы должны рассмотреть с юридической стороны все эти вопросы", - подчеркнула она.

"Но, в общем, мы начинаем действовать более активно", - сказала она в заключение.

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ВенесуэлаРоссияСанкт-ПетербургПМЭФ-2019
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