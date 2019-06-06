Голодец открыла выставку "Неотчуждаемое" в рамках ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Ольга Голодец открыла в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума выставку "Неотчуждаемое", где представлены работы людей с особенностями развития.

"Это замечательная инициатива. Эта выставка - пример того, что все люди могут творить, и мы можем сделать искусство максимально приближенным к тем людям, которых мы называем людьми с ограниченными возможностями. Часто оказывается, что их возможности превосходят по креативности возможности других людей", - отметила Голодец на открытии, которое прошло на площадке лаборатории "Инносоциум".

Проект "Неотчуждаемое" знакомит аудиторию с художниками, которые в силу разных причин имеют физические и ментальные особенности. "Они родились еще в том обществе, которому важно, сколько у тебя рук и ног, и умеешь ли ты считать в столбик. Наши авторы в определенной степени - люди из будущего, которых мы пока плохо понимаем. Искусство, которое они создают, - это их язык общения с нами, попытка вырваться из социальной изоляции", - говорится в описании экспозиции.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.