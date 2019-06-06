Руководитель Россотрудничества на ПМЭФ ответила на вопросы молодых иностранных делегатов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Элеонора Митрофанова в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провела встречу с делегатами программы "Новое поколение". Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства.

Как отметили в Россотрудничестве, на форуме от "Нового поколения" представлено 42 участника из 29 стран, среди которых Афганистан, Великобритания, Германия, Китай, Мексика, Пакистан. "Руководитель агентства ответила на многочисленные вопросы делегатов, которые касались отношений России с другими странами, развития экономического и научного потенциала, участия в работе международных организаций, таких как БРИКС, ЮНЕСКО, роли женщин в современном обществе", - указали в пресс-службе.

Митрофанова подчеркнула важность работы с молодым поколением иностранцев. "Россия умеет дружить. Это обусловлено и ее менталитетом, и ее географическим положением: ведь имея десятки тысяч километров границы, единственный способ ее сохранить - это жить в мире и дружбе с соседями", - подчеркнула она.