Глава Россотрудничества: переселение соотечественников требует необходимой инфраструктуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Программа по переселению соотечественников в Россию из-за рубежа требует создания адекватной инфраструктуры внутри страны. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

"На бумаге это все написано упрощенно, а переселенцам надо где-то жить, куда-то устраивать своих детей. Думаю, что наша инфраструктура в целом по стране не очень готова к этому, - сказала она. - Если уж мы принимаем переселенцев, то тогда нужно в городах, которые их принимают, создать хотя бы предварительные условия, чтобы люди могли какое-то время там прожить и уже затем самостоятельно обустроиться".

Вместе с тем собеседница агентства считает данный проект положительным фактором в жизни страны. "Это очень хорошая программа, которая дает возможность в том числе в ускоренном порядке получать российское гражданство. Знаю, что очень большое количество наших соотечественников сегодня переселяется в первую очередь с Украины, есть немало соотечественников, желающих переселиться в Россию из Средней Азии", - отметила она.