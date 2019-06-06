Путин готов "поработать" на татами с исполнительным редактором агентства Bloomberg

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Исполнительный редактор по международной политике агентства Bloomberg Розалинд Мэтисон призналась, что не осмелилась бы выйти на ринг с президентом России Владимиром Путиным. На встрече российского лидера с руководителями международных информационных агентств гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, представляя президенту Мэтисон, рассказал, что она увлекается тайским боксом.

"Вы меня запугиваете прямо с самого начала - парадокс", - с улыбкой отметил Путин.

Представитель агентства Bloomberg в свою очередь сказала, что тайский бокс научил ее тому, как контролировать свой страх и справляться с ним. "Но я не уверена, что я бы осмелилась выйти с вами на ринг", - ответила она российскому президенту. Путин на это отметил, что и не вышел бы на ринг с Мэтисон.

"Не потому, что вы - дама, а потому, что каждый должен заниматься своим делом. Я боксом никогда не занимался. На татами, пожалуйста, готов с вами выйти, поработать. Но здесь у меня будет конкурентное преимущество, я вас уверяю", - добавил он.