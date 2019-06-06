Жаров заявил, что Роскомнадзор успешно прививает россиянам "цифровую гигиену"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Глава Роскомнадзора Александр Жаров отметил успехи политики обучения россиян правилам поведения в интернете и защите своих персональных данных от злоумышленников. С таким комментарием он выступил в четверг в интервью телеканалу НТВ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2019.

В частности, Жаров прокомментировал проблему уязвимости большинства граждан России перед действиями киберпреступников, выманивающих персональные данные пользователей. "В интернете надо себя вести по крайней мере так же внимательно, как и на дороге с активным трафиком", - призвал он россиян к соблюдению осторожности в сети.

"Мы, видя в предыдущие годы такие ужасающие цифры - 63, 78% и так далее - людей, которые не понимают, что в виртуальном пространстве они могут встретиться с реальными бандитами, которые могут их обобрать, два года назад начали активную кампанию информирования и обучения детей и подростков правилам поведения в сети", - сказал он о действиях Роскомнадзора. "Должен с гордостью сказать, что за 2019 год, за шесть месяцев, мы охватили 33 млн детей - огромная цифра. Это практически все учащиеся школ", - пояснил Жаров и указал, что его ведомство в этих целях активно сотрудничает с приложениями и сервисами, которыми дети пользуется в школе.

По его словам, в Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах "больше 60% детей понимают, что личные данные - это не игрушка, и к ним надо относиться внимательно". Такая же ситуация наблюдается в южных регионах и на Дальнем Востоке.

"Я уверен, что эффекта мы достигнем и цифра в 63% среди всех постепенно будет снижаться в меньшую сторону" , - заключил Жаров.

О ПМЭФ

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.