Перинатальный центр построят в Петербурге по механизму ГЧП за 10 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Перинатальный центр построят в Санкт-Петербурге на улице Вавиловых до 2034 года по механизму государственно-частного партнерства (ГЧП) между властями города и группой компаний "ЕКС". Соглашение о строительстве центра было заключено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), говорится в пресс-релизе группы.

"Проект строительства перинатального центра планируется реализовать на основе механизма государственно-частного партнерства. Предполагаемый общий размер инвестиций по проекту составит более 10 млрд рублей. Срок реализации проекта - до 2034 года", - говорится в пресс-релизе.

Перинатальный центр рассчитан на 260 мест. "Он будет включать диагностическое и амбулаторно-поликлиническое отделения, медико-генетическую консультацию, отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных и другие подразделения для самого современного медицинского обслуживания", - отметили в группе компаний "ЕКС".

Группа компаний "ЕКС" - московское акционерное общество, занимающееся строительством и реконструкцией зданий, инженерных систем и городских коммуникаций.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.