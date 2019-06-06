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ПМЭФ-2019

Путин назвал Пушкина и Петра I в числе национальных героев России

Также президент отметил, что очень любит музыку Чайковского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что в истории России много героев, в их числе Александр Пушкин и Петр I.

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Об этом он сказал на встрече с руководителями международных информационных агентств, отвечая на вопрос, кого глава государства считает национальными героями.

"Одного вы уже назвали - Пушкин, об этом нельзя не говорить в дату его рождения", - сказал президент. "Потом - Петр I, он основал город, в котором я родился, он реформатор известный и великий, он преобразил нашу страну", - продолжил Путин. "У нас много [героев], нельзя на ком-то одном сосредоточиться, много деятелей искусства, государственных деятелей", - сказал президент. Он заметил, что очень любит музыку Чайковского.

"У нас есть, чем гордиться, у нас много героев", - резюмировал глава государства.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПМЭФ-2019
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