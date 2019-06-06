Певица Шакира дала показания в суде Испании из-за возможной неуплаты налогов

МАДРИД, 6 июня. /ТАСС/. Колумбийская певица Шакира дала в четверг показания в испанском суде по делу о возможном уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщили в Высшем суде Каталонии.

По его информации, исполнительница явилась в суд населенного пункта Эсплугес-де-Льобрегат (автономное сообщество Каталония) примерно в 10:00 по местному времени (11:00 мск). Певицу подозревают в шести преступлениях, связанных с неуплатой подоходного налога и налога на имущество в период с 2012 по 2014 годы. В общей сложности речь идет о €14,5 млн.

"Подозреваемая ответила на вопросы лишь защиты, слушание длилось около часа 15 минут, - отметили в суде. - В рамках данного дела также находится под следствием ее бывший консультант".

Считается, что с 2011 года Шакира проживала в каталонской столице с защитником испанского футбольного клуба "Барселона" Жераром Пике. Согласно испанским законам, как только человек проживает на территории страны более полугода, он автоматически становится налоговым резидентом пиренейского королевства. Это означает, что он должен платить налоги за все доходы, в том числе полученные за рубежом.

Сама певица заверяет, что заплатила налоговой службе Испании все, что должна. Кроме того, по словам Шакиры, она выполняла свои налоговые обязательства, следуя указаниями своих консультантов по данному вопросу.

42-летняя Шакира известна не только как певица, но и как автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель. Ее считают наиболее успешной латиноамериканской артисткой, добившейся успеха как на испаноязычном, так и на англоязычном музыкальных рынках. В числе ее наград - пять МTV Video Music Awards, две Grammy, семь Billboard Music Awards. У нее есть звезда на "Аллее славы" в Лос-Анджелесе, она считается одним из самых продаваемых исполнителей всех времен.