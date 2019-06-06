Глава Россотрудничества: возобновление работы центра культуры в Сирии стоит на повестке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Дамаске уцелело от обстрелов, и обсуждается вопрос о полноценном возобновлении работы представительства. Об этом заявила в интервью ТАСС руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Элеонора Митрофанова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"РЦНК в Сирии - один из наших лучших домов, который очень активно работал, сирийцы очень любили этот дом, - отметила она. - С момента, когда начались военные действия вокруг Дамаска, дом был законсервирован и, слава богу, не пострадал от обстрелов. Там продолжает работать местный персонал - сирийцы, которые не уходили оттуда, а текущую деятельность Россотрудничества в Сирии осуществляет наш представитель из Ливана, из Бейрута. Сейчас стоит на повестке дня открытие полноценного центра со своим представителем и персоналом, но осталось провести межведомственное совещание, чтобы прояснить вопросы, связанные с обеспечением безопасности".

Глава Россотрудничества обратила внимание также на усилия, которые в настоящее время предпринимает агентство по пополнению библиотечных фондов сирийских школ и университетов, которые сильно пострадали и в значительной мере оказались утрачены.

"Мы оказываем содействие преподавателям русского языка, и сейчас на повестке дня стоит вопрос переподготовки этих преподавателей, потому что в Сирии первый иностранный язык, который изучается в школах, - это, в основном, русский, - добавила Митрофанова. - Речь идет о большом количестве людей, поэтому к переподготовке нам следует отнестись очень серьезно". По ее словам, возобновление полноценной деятельности РЦНК поможет решить эту задачу.