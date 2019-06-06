Путин уверен, что детям полезно читать Священные писания мировых религий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Священные писания мировых религий полезны для прочтения молодыми людьми, так как в них содержатся гуманистические начала, благодаря которым мир может стать лучше, спокойнее и стабильнее. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

Отвечая на вопрос главного редактора итальянского агентства ANSA Луиджи Конту, какую книгу он бы посоветовал прочитать юношам, Путин перечислил Библию, Коран и Тору. "Все это точно совершенно пойдет на пользу - и мальчикам, и девочкам", - сказал президент.

"Потому что во всех мировых религиях заложены гуманистические начала, и если мы будем их придерживаться, будем следовать этим правилам, мир станет лучше, спокойнее и стабильнее", - подчеркнул российский лидер.