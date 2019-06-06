В Якутии запустят первый в России проект социального воздействия в сфере образования

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "ВЭБ.РФ", Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ), НИУ ВШЭ и правительство Якутии подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о запуске в республике первого в России проекта социального воздействия в сфере образования. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ВЭБ.РФ.

В подписании приняли участие заместитель председателя ВЭБ.РФ - член правления Светлана Ячевская, генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин и председатель правительства Якутии Владимир Солодов. Оно прошло в присутствии председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и главы Якутии Айсена Николаева.

"В рамках Петербургского международного экономического форума ВЭБ.РФ, ФРДВ, Высшая школа экономики и правительство Республики Саха (Якутия) подписали пакет соглашений по реализации пилотного проекта социального воздействия в сфере образования. <...> Проект в Якутии станет первым пилотом проекта социального воздействия в России", - указывается в сообщении.

Отмечается, что проект будет реализовываться в регионе в период с 2019 по 2022 годы, в нем примут участие около 5 тысяч учащихся 28 школ (в том числе 8 малокомплектных и 3 малочисленных) муниципального района "Хангаласский улус". В течение этого времени ведущие эксперты НИУ ВШЭ, который является непосредственным исполнителем проекта, "будут осуществлять дополнительную подготовку учащихся, в том числе в дистанционной форме, способствовать выстраиванию их индивидуальных образовательных траекторий, готовить управленческие команды и педагогов, обеспечивать сетевое взаимодействие школ, вовлечение родительской общественности, местного сообщества и бизнеса".

По мнению главы правительства республики, подобный проект будет способствовать развитию качества общего образования в Якутии. "Согласно указу главы республики "О стратегических направлениях развития образования в Республике Саха (Якутия)" поставлена цель войти в число 15 лучших субъектов Российской Федерации по качеству образования. Проект социального воздействия, который мы запускаем совместно с ВЭБ.РФ, ФРДВ и Высшей школой экономики, должен способствовать выработке инструментария для достижения поставленной цели", - сказал Солодов.

Вовлечение регионов

По словам Ячевской, в ВЭБ.РФ ожидают "активного вовлечения регионов в реализацию подобных проектов". "Мы полагаем возможным до 2024 года запуск не менее 10 проектов социального воздействия в различных направлениях социальной сферы с общим объемом привлеченных средств частных инвесторов до 2 млрд рублей", - отметила она.

Минфин России разработал проект постановления правительства, которое будет содержать методические рекомендации для субъектов по проведению в 2019-2024 годах пилотной апробации таких проектов проектов социального воздействия.

Зампред ВЭБ.РФ также добавила, что выработанные подходы и методики в дальнейшем могут быть использованы "для оказания государственных или муниципальных услуг".

Особенность инструмента в России

Первый в мире подобный проект с использованием инструмента облигаций социального воздействия (Social impact bonds, SIB) был запущен в 2010 году в Великобритании. На начало 2019 года были запущены 134 проекта SIB с общим объемом инвестиций около $370 млн (в среднем около $3 млн на один проект).

Инструмент привлечения финансирования в проекты социального воздействия в России несколько отличается от мировой практики: сам инструмент выпуска облигаций не используется, но сохраняется подход отложенного обязательства государства.

Смысл использования такого рода механизма заключается в том, что проекты в социальной сфере реализуются за счет средств частных инвесторов. После достижения социально значимого эффекта от реализации проекта (повышения качества социальных услуг, снижения их себестоимости) государство возвращает инвестору вложенные средства и выплачивает вознаграждение. При этом опыт, который был получен от реализации проекта может масштабироваться, в результате чего качество услуг будет повышаться и на других территориях.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.