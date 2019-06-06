В Москве создан штаб по наблюдению за выборами в Мосгордуму

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) Москвы создала Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент. Его возглавил зампредседателя ОП Алексей Венедиктов, сообщили в четверг в пресс-службе палаты.

"При Общественной палате Москвы создан Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент. За создание штаба единогласно проголосовали все члены палаты в рамках второго заседания палаты. Руководителем штаба выбран заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов", - говорится в сообщении.

Структура и руководящий состав штаба будут утверждены позже, на первом заседании совета Общественной палаты.

Позднее Общественная палата Москвы и Мосгоризбирком подпишут соглашение о взаимодействии в ходе избирательной кампании.

Первый Общественный штаб был создан в столице в 2013 году. Штаб обеспечивает соблюдение московского стандарта голосования. Выборы в столичный парламент пройдут 8 сентября.