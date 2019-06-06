Роскомнадзор подтвердил составление административного протокола на "Коммерсантъ"

СОЧИ, 6 июня. /ТАСС/. Протокол составлен в отношении издания "Коммерсантъ" за разглашение сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, подтвердила ТАСС начальник управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Татьяна Денискина в кулуарах ежегодной конференции Российской академии радио "Будущее регионального радио в Сочи в четверг.

Ранее источник в судебных кругах сообщал о том, что "Коммерсантъ" могут привлечь к административной ответственности за разглашение сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Как отмечалось, это может стать первым привлечением к ответственности по части 7 статьи 13.15 КоАП. Наказание предусматривает административный штраф на юридическое лицо от 400 тыс. до 1 млн рублей. В "Коммерсанте" поясняли, что пока не располагают документами из суда.

"Действительно, есть такая история. И действительно, их за это привлекут к административной ответственности, наверное. Протокол мы составили, а вот суд уже сам решит, судебный вопрос", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.