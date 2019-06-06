Сын Бари Алибасова сообщил, что продюсера ввели в медикаментозный сон

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Врачи ввели продюсера Бари Алибасова в состояние медикаментозного сна, в котором он пробудет, по прогнозам, два дня. Об этом сообщил ТАСС в четверг сын продюсера Бари Алибасов.

"Он спит, наверное, можно назвать медикаментозным сном. Потребуется дня два", - сказал сын продюсера.

Он также уточнил, что врачи оценивают состояние Алибасова как стабильно тяжелое. "Ни о какой операции речи не идет. Врачам надо посмотреть, будут ли какие-то улучшения в ближайшие дни, и уже потом будут предпринимать какие-то шаги", - пояснил он.

4 июня помощник продюсера Сергей Моцарь сообщил ТАСС, что Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду, из-за чего ему понадобилась помощь врачей. У музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей, он находится в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

Бари Алибасов - советский и российский музыкант, композитор, заслуженный артист России. Алибасов создал группы "Интеграл" и "На-На". В четверг ему исполнилось 72 года.