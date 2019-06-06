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ПМЭФ-2019

Реализация федерального проекта "Спорт - норма жизни" идет с опережением

По словам вице-премьера Ольги Голодец, вовлечение россиян в занятия спортом связаны с проведением больших массовых соревнований

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Реализация федерального проекта "Спорт - норма жизни", который входит в состав нацпроекта "Демография", идет с опережением показателей. Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец корреспонденту "Будущее России. Национальные проекты" в кулуарах ПМЭФ-2019 в четверг.

"Мы пока движемся по всем показателям с опережением. В том числе это касается и вовлечения в занятия спортом россиян. Мы относим такой успех к проведению больших массовых соревнований. Конечно, это чемпионат мира по футболу, который стал огромным праздником для нашей страны и всего мира", - сказала Голодец.

По ее словам, очень много людей после ЧМ стало заниматься футболом, детей стали записывать в секции. "Каждые крупные соревнования примерно дают такой эффект. Вот прошла Зимняя Универсиада, и в Красноярске со мной потом делились руководители спортивной школы, что сегодня очень много ребят записывают на фристайл", - сказала вице-премьер.

Она подчеркнула, что фристайл был не самый популярный вид спорта у нас в стране, но теперь стали появляться медали по горным лыжам, фристайлу, сноуборду. "И появление чемпионов сразу подняло популярность спорта, и появился интерес. И это прекрасно, и мы будем поддерживаться всячески развитие инфраструктуры во всех регионах", - заключила Голодец.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
Голодец, Ольга ЮрьевнаПМЭФ-2019
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