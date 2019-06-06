Посол РФ в США возложил цветы к памятнику Пушкину в честь 220-летия со дня рождения поэта

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов принял в четверг участие в возложении цветов к памятнику Александру Сергеевичу Пушкину по случаю 220-летия со дня рождения великого русского поэта. Торжественная церемония состоялась буквально в пяти минутах ходьбы от Белого дома на территории студенческого городка Университета имени Джорджа Вашингтона, где и установлен трехметровый монумент.

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Памятник был открыт 20 сентября 2000 года при участии министра иностранных дел России Игоря Иванова и первого заместителя госсекретаря США Строуба Тэлботта, а также представителей творческой интеллигенции обеих стран. С приветственным словом к собравшимся тогда обратились президенты России и США Владимир Путин и Билл Клинтон.

Бронзовая статуя А.С. Пушкина работы русского скульптора Александра Бурганова была преподнесена городскими властями Москвы в дар американской столице.