Арендаторам пляжей в Сочи грозит арест за закрытый доступ на их территорию

СОЧИ, 6 июня. /ТАСС/. Арендаторам пляжных территорий в Сочи грозит арест на 15 суток за запрет прохода на пляж. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на мэра Анатолия Пахомова.

"Вход на пляжные территории - и муниципальные, и частные - должен быть свободный. Если эти законные требования органов власти не будут выполняться, то наступает ответственность по статье, которая грозит арестом до 15 суток", - сказал Пахомов после инспектирования пляжей Центрального района.

Мэр подчеркнул, что в целом пляжные территории Сочи составляют сегодня серьезнейшую конкуренцию мировым курортам.

Всего в городе насчитывается 198 пляжных районов, 13 из которых получили в этом году международную награду "Голубой флаг", подтверждающую соответствие высоким стандартам качества и пригодности для безопасного купания.