Ростуризм: экотуризм в структуре рынка РФ занимает долю в пять раз меньше, чем в мире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Доля экотуризма в структуре российского туристического рынка составляет всего 2%, в то время как в мире она занимает около 10%. Об этом на сессии, посвященной развитию этого направления, на площадке Санкт-Петербургского международного экономического форума сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"По разным оценкам, <...> мировой доход от экотуризма составляет от $170 млрд до $300 млрд. По оценкам всемирной туристской организации, доля экологического туризма в мировом туризме составляет в целом 10%, а из общего числа путешествующих в мире - 30% являются экологическими туристами. По оценкам экспертов, доля экотуризма в структуре российского туристического рынка составляет не более 2%", - отметила она.

Она также сообщила, что в США, где очень развито направление экологического туризма, доходы от посещения природных территорий ежегодно составляют порядка $14 млрд, в Австралии - $3 млрд, в Кении - $450 млн. В России на экотуризме зарабатывают только $11,7 млн.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.