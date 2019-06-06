Минстрой: свод правил по газу обяжет застройщиков соблюдать требования безопасности

Он напомнил, что свод правил проектирования новостроек с бытовым газом вступил в силу 6 июня. Документ, который носит добровольный характер, рекомендует устанавливать окна, которые легко выбиваются в случае взрыва газа и снижают таким образом давление от взрыва. Помимо этого, документ предписывает устанавливать системы контроля загазованности помещений с автоматической функцией отключения подачи газа при повышении его концентрации.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Вступление в силу свода правил по проектированию новостроек с бытовым газом заставит компании следовать требованиям безопасности использования этого вида топлива. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Переходить к обязательности требований в этой сфере, на мой взгляд, нет необходимости - это не приведет ни к каким результатам. Практически требования сводов правил все равно должны соблюдаться, потому что без этого просто экспертизу невозможно пройти. То есть, по сути, добровольность этих требований условна", - уточнил Волков.

Он напомнил, что в начале этого года Минстрой России также начал работу по ужесточению требований к безопасности бытового газа. В частности, продолжается дискуссия вокруг обязательной установки отсекателей газа при утечке в газифицированных домах. "Это самая действенная мера, которая резко повысит безопасность. Вопрос это недешевый. По оценке, 300-400 млрд рублей на всю страну. Сделать это, к сожалению, за счет тарифов газовых компаний невозможно, потому что газ - самый дешевый продукт. Сделать это за счет населения тоже неправильный подход. За счет бюджета сложно, поэтому это будет поэтапный, постепенный процесс", - уточнил замминистра.

Тема газовой безопасности оказалась в центре федеральной повестки после ЧП в ряде регионов России. В Шахтах Ростовской области в результате взрыва бытового газа 14 января 2019 года погибли пять человек. В Магнитогорске Челябинской области 31 декабря обрушился подъезд многоквартирного дома, погибли 39 человек, приоритетной версией случившегося также считается взрыв бытового газа. Позднее депутаты от фракции "Справедливая Россия" внесли в Госдуму законопроект об установке автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности за счет средств фондов капремонта, а в регионах начались внеплановые проверки газового оборудования в домах и квартирах.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.