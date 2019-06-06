МЧС сможет приостанавливать работу предприятий, выпускающих некачественные стройматериалы

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. МЧС России в ближайшее время будет проводить аттестацию производителей стройматериалов и сможет приостанавливать работу организаций, производящих некачественную продукцию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"В ближайшее время будет принят закон, в соответствии с которым МЧС России будет проводить аттестацию производителей строительных материалов и приостанавливать деятельность организаций, выпускающих некачественную продукцию", - отметил представитель МЧС, уточнив, что речь об этом шла на международном пожарно-спасательном конгрессе в рамках международного салона "Комплексная безопасность".

В МЧС пояснили, что эта мера связана с тем, что наибольшее число выявляемых нарушений касается использования горючих материалов при строительстве объектов и внутренних отделочных работах.