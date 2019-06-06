В Тамбове намерены запустить экопереработку отходов из минераловаты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Тамбовская компания "Изорок" (входит в ГК "Сен-Гобен") намерена запустить в регионе новый экологический проект по сбору и переработке отходов из минераловаты. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"В рамках ПМЭФ состоялась встреча губернатора Александра Никитина с генеральным директором "Сен-Гобен" в России, Украине и странах СНГ Антуаном Пейрюдом. Стороны обсудили экологический проект по сбору отходов минераловатного производства, которые остаются во время демонтажа зданий, и их переработку на заводе "Изорок". Глава компании отметил, что сегодня эффективность процесса значительно выросла, и собственных отходов производству уже недостаточно, поэтому есть потребность получать их извне", - говорится в сообщении.

"Сен-Гобен" - международная группа компаний, специализирующая на производстве и продаже строительных материалов, а также ведущая деятельность в других промышленных отраслях. Штаб-квартира находится в Париже. В состав группы входит АО "Изорок" - российская компания со 100% иностранным капиталом. Предприятием является крупнейшим заводом в мире по производству теплоизоляционных материалов из камня.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.