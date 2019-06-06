Курчатовский институт и ТВЭЛ договорились вместе развивать детские технопарки в РФ

ТАСС, 6 июня. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" и Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" договорились совместно развивать сеть детских технопарков в России. Соответствующее соглашение было подписано на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила пресс-служба НИЦ "Курчатовский институт".

"В рамках Петербургского международного экономического форума АО "ТВЭЛ" и НИЦ "Курчатовский институт" заключили соглашение о сотрудничестве по развитию сети школьных технопарков. <…> Стороны разработают концепцию дополнительного образования для детских технопарков городов присутствия Топливной компании Росатома (Глазов, Новоуральск, Северск, Зеленогорск) и модель их взаимодействия с детским технопарком НИЦ "Курчатовский институт" в Москве", - говорится в сообщении.

Документ подписали президент АО "ТВЭЛ" Наталья Никипелова и президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Ученые и специалисты Курчатовского института, согласно достигнутым договоренностям, будут оказывать экспертную и методическую поддержку региональным технопаркам в разработке образовательных программ и повышения квалификации педагогов, а также содействовать проведению мероприятий, популяризирующих естественно-научные направления вузовской подготовки среди школьников.

"Работа по привлечению молодежи и школьников в науку сегодня развивается на всех уровнях, детский технопарк НИЦ "Курчатовский институт" входит в цепочку наших инициатив по созданию Курчатовского проекта, в котором реализуется взаимодействие ученых и детей через школу, вуз, аспирантуру и трудоустройство в науку. В этом нам помогает и уникальный механизм отбора мотивированных детей, показавших хорошие результаты на Всероссийской Курчатовской олимпиаде, на предпрофессиональном экзамене, конференции московского городского конкурса проектных работ. <…> Сегодня есть большая потребность в интеллектуальной деятельности, есть научные проекты и идеи у молодежи, которые могут быть реализованы именно с помощью технопарков", - считает президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, чьи слова приводятся в сообщении.

Представители "ТВЭЛ" в рамках реализации соглашения намерены развивать практику наставничества и вовлечения учащихся детского технопарка Курчатовского института в решение практических задач и оказывать экспертную поддержку проектов. Договорились стороны и о планах по организации экскурсий на предприятия Росатома.

"Проект "Школьный технопарк" в городах присутствия Топливной компании ТВЭЛ все больше набирает обороты. В них уже реализуется 68 образовательных программ с общим охватом более трех тысяч человек в год. <…> Мы рассчитываем, что взаимное обогащение опытом и лучшими практиками с Курчатовским институтом, который обладает великолепными специалистами и педагогическим опытом, сделает наш региональный образовательный проект еще более эффективным", - цитирует пресс-служба НИЦ "Курчатовский институт" президента АО "ТВЭЛ" Наталью Никипелову.

О технопарках

Сетевой проект "Школьный технопарк" - объединяет сеть из 28 лабораторий, созданных при поддержке Топливной компании Росатома "ТВЭЛ" на базе Новоуральского лицея № 58, Глазовского физико-математического лицея, а также девяти школ в Зеленогорске и четырех школ в Северске. Лаборатории оснащены современным высокотехнологичным оборудованием, здесь реализуются образовательные программы по различным направлениям: экологический мониторинг, робототехника и интеллектуальные системы, 3D-моделирование и прототипирование, химико-биологические исследования и др.

Детский технопарк НИЦ "Курчатовский институт" является частью проекта непрерывного междисциплинарного образования (Курчатовский проект), реализуемого с 2010 года в Москве. Сегодня проект объединяет 34 образовательных учреждения департамента образования и науки правительства Москвы. В детском технопарке формируется кадровый резерв специалистов для самого Курчатовского института и других научно-технологических предприятий и организаций.