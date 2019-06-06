Очередь в детские сады в Бурятии будет ликвидирована в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Многотысячная очередь детей в дошкольные учреждения образования в Бурятии будет ликвидирована в 2020 году благодаря мерам поддержки со стороны правительства РФ. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава республики Алексей Цыденов.

В конце 2018 года республиканские власти рассчитывали, что решить проблему можно будет только к 2024 году.

"По детским садам в 2020 году ликвидируем [очередь] полностью. Стараемся успеть", - сказал он.

По данным пресс-службы регионального правительства, в республике до 2021 года появится 22 новых детских сада более чем на 5,6 тыс. мест. Общий объем финансирования мероприятий, в том числе в рамках нацпроекта "Демография" и отдельного поручения премьер-министра РФ Дмитрий Медведева превысит 6,3 млрд рублей.

По состоянию на 1 января 2019 года, в очереди в детские сады в Бурятии стояли порядка 12 тыс. детей, из них в возрасте от трех до семи лет - чуть больше 6 тысяч. Самая острая нехватка детских дошкольных учреждений ощущается в Улан-Удэ вследствие общего повышения рождаемости, из-за миграции сельского населения в столицу республики, а также по причине того, что на протяжении многих лет детские сады в Улан-Удэ строились.

ПМЭФ-2019 проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.